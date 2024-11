A cuatro meses de haber resultado subcampeón de Gran Hermano 2023, el querido exparticipante Emmanuel Vich impactó en redes sociales al compartir una foto de su radical cambio de look.

El cantante se animó a un drástico cambio de imagen por el lanzamiento de “Química”, su nueva canción que ya está disponible para escuchar, lo que lo incentivó a cortarse el cabello.

Emma se cambió el look por el lanzamiento de "Química".

Emma se despidió de su larga cabellera con reflejos rubios y lució un color más tirando al castaño oscuro. Además, se rapó a los costados y se hizo un flequillo hacia la izquierda, pero más corto al que solía lucir meses atrás.

¿QUÉ DICE “QUÍMICA” EL NUEVO TEMA DE EMMA VICH?

Se dio a conocer una estrofa de Química, la nueva canción de Emmanuel Vich.

“Junta mis átomos para volverme a ver. Es algo trágico lo que tenemos, babe. Calma mi pánico escénico, cuando subo al show me das el choque energético pa sentir calor. Mala mía seguir tu energía. Su mirada se me volvió adictiva. No encuentro nada igual, con esa iniciativa fuera de lo normal con tocarlo se activa”, reza una de las estrofas de la canción.