Tras el Team Ubfal Show, Laura Ubfal sigue practicando la conducción junto a Gastón Trezeguet Se picó (República Z y Mix TV) y esta semana tuvo de panelistas a dos ex Gran Hermanos: Romina Uhrig y Emma Vich, con el que tuvo un tremendo cruce.

Todo comenzó cuando estaban escuchando el mensaje de un oyente sobre el reincorporado de Gran Hermano Claudio ‘Papucho’ Di Lorenzo y la cámara tomaba a los panelistas mirando sus teléfonos insistentemente, sin prestar atención al programa. “¡Romina, dejá el celular!”, la retó Ubfal.

Cuando el mensaje terminó, Ubfal intentó dar su punto de vista, pero las Emma Vich habló al mismo tiempo y ella lo retó: “Chicos, estoy hablando”, dijo. Eso hizo estallar al estilista, quien le espetó: “Bueno, Laura, estamos hablando nosotros. Hablás todo el día, hablás todo el programa”.

QUÉ DIJO GÓMEZ RINALDI DE LOS NUEVOS PANELISTAS DE LAURA UBFAL

“Porque soy conductora, acá hay conductores. Yo te doy la palabra”, le contestó ella con la actitud de una maestra de primaria. El hecho se convirtió en un informe de Bendita al final del cual los panelistas dieron su opinión, con Daniel Gómez Rinaldi a la cabeza.

El ex Implacables sigue con su tendencia de no callarse nada, y por eso no dudó en decir que Ubfal “está trabajando con tres nadies”. “Sacando a Trezeguet son tres nadies. Están haciendo un programa de streaming, mitad radio y mitad TV”, sentenció.

“¡Tienen cámaras, respondan al objetivo del programa, mi amor! ¡No pueden estar pelotude…!”, explotó Daniel, fiel a su estilo. “Estos chicos tienen que agradecer que no están con un escobillón barriendo. Agradezcan que tienen trabajo, que tienen un techo para trabajar”, agregó Joe Fernández.

