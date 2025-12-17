Daniela Celis, conocida por su paso por Gran Hermano, vivió un día inolvidable y decidió compartirlo con sus seguidores. A través de sus historias de Instagram, la influencer mostró el instante exacto en el que firmó los papeles para comprar su primera camioneta, un logro que la llenó de emoción y orgullo.

“Lloro chicos, después de tres años de salir de la casa de Gran Hermano me pude comprar mi primera camioneta”, escribió la influencer junto al video en la que se la ve sonriente y visiblemente conmovida. El mensaje rápidamente se viralizó y recibió cientos de mensajes de apoyo y felicitaciones.

Daniela Celis celebró la compra de su primera camioneta (Foto: Instagram/@danielacelis01).

Es que su vida cambió por completo desde que salió de la casa más famosa del país. Además de consolidar su carrera como figura pública, formó una familia junto a Thiago Medina, a quien conoció dentro del reality de Telefé. Juntos son padres de gemelas y comparten su día a día con una comunidad de seguidores que no para de crecer.

La compra de la camioneta representa mucho más que un bien material para Daniela: es el resultado de años de esfuerzo y perseverancia y se encargó de dejar en claro el valor sentimental que tiene este paso en su vida.

“ALGO BUENO DE TODO LO MALO”: LA REFLEXIÓN DE DANIELA CELIS TRAS EL ACCIDENTE DE THIAGO MEDINA

En un ida y vuelta con este portal, Daniela Celis destacó el apoyo incondicional que se brindan con Thiago Medina y dejó una emotiva reflexión: “Lo acompañé un montón, estuve ahí, y ahora todo ya es diferente, lo hablamos y lo vemos de otra manera. Eso creo que está bien, es como algo bueno de todo lo malo que pasó”.

Daniela Celis habló con Ciudad (Foto: Ciudad Magazine).

Sobre lo que se viene, Daniela se mostró entusiasmada: “Vamos a volver con Telefé, estoy muy feliz. También estamos en LUZU TV, en Patria y Familia, así que se vienen muchas cosas, también en las redes sociales trabajando mucho, estamos muy felices con el presente laboral de ambos”.

