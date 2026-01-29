La mañana arrancó distinta en la casa de Daniela Celis y Thiago Medina. Los exparticipantes de Gran Hermano se pusieron de acuerdo para sorprender a sus hijas gemelas, Aimé y Laia, en el día de su cumpleaños número dos. Pero no todo salió como esperaban.

Mientras las nenas dormían, el living se transformó en un verdadero escenario de festejo: globos, guirnaldas, peluches y regalos por todos lados. Todo estaba cuidadosamente preparado para que, al despertar, las pequeñas se encontraran con una fiesta pensada especialmente para ellas. Pero cuando parecía que nada podía salir mal, llegó el contratiempo de último momento, y el drama no tardó en aparecer.

Desde su cuenta de Instagram, Daniela se mostró a pleno en la cocina, preparando la torta para el festejo. Enmantecó el molde, mezcló los ingredientes, agregó cuatro huevos, leche, y batió con entusiasmo… hasta que el horno hizo de las suyas.

Foto: Captura de Instagram Stories (@danielacelis01)

Al sacar la torta, la realidad fue implacable: la preparación estaba completamente quemada. Lejos de ocultarlo, Celis decidió compartir el momento con sus seguidores y ponerle humor a la situación. “No solo es amor la cocina”, escribió junto a varios emojis.

¡Puede fallar!

Thiago Medina, Daniela Celis y las gemelas Laia y Aimé (Foto: Instagram @danielacelis01)

DANIELA CELIS SE MOSTRÓ EN BIKINI TRAS LLORAR AL HABLAR DE SU CUERPO: LA PRODUCCIÓN QUE FUE PURA TERAPIA

Daniela Celis volvió a generar impacto en las redes sociales al compartir una producción de fotos en bikini blanca desde las playas de Pinamar, pero esta vez el foco no estuvo solo en las imágenes, sino en el potente mensaje que las acompañó.

Luego de mostrarse vulnerable y quebrarse al hablar de su cuerpo, la exparticipante de Gran Hermano transformó ese dolor en un acto de amor propio.

Lejos de una simple sesión estética, Daniela explicó que meterse al mar tuvo para ella un efecto profundamente terapéutico: “Me metí al mar. Que las cosas fluyan y nada influya”, escribió en Instagram, junto a las postales donde se la ve relajada, sonriente y luminosa frente al océano.

Foto: Instagram (@danielacelis01) Por: Fabiana Lopez

En el mismo posteo, la influencer agradeció al equipo que la acompañó en la producción y dejó en claro que esas fotos forman parte de un proceso personal mucho más profundo: “Son parte de mi terapia”, reveló, dejando al descubierto que cada imagen es también un paso en su camino de aceptación y sanación.

Foto: Instagram (@danielacelis01)

Foto: Instagram (@danielacelis01)

Foto: Instagram (@danielacelis01)