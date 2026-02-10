Daniela Celis compartió un episodio inexplicable que ocurrió durante los días más críticos de la internación de Thiago Medina, quien estuvo en coma tras un grave accidente de moto.

La revelación tuvo lugar en el programa Patria y Familia de LUZU TV, donde la influencer relató una situación que le puso “la piel de gallina”.

Mientras Thiago permanecía en terapia intensiva, Daniela estaba jugando con sus hijas Aimé y Laia en el cuarto de las nenas cuando sucedió algo extraño. “Laia mira la puerta y dice ‘papá’”, recordó la ex participante de Gran Hermano. Inmediatamente después, “Aimé mira a la puerta, sonríe y siguen jugando”, como si hubieran visto algo que ella no podía percibir.

En ese momento, Celis registró el episodio como una anécdota curiosa sin darle mayor importancia. Sin embargo, todo cobró otro significado semanas después, cuando Thiago despertó del coma y pudo hablar sobre lo que había experimentado durante su internación.

EL SUEÑO QUE LO EXPLICA TODO

En una conversación íntima, el ex Gran Hermano le confesó a Daniela el sueño recurrente que tuvo mientras estaba inconsciente: “Estabas vos sentada en la pieza de las nenas, yo estaba en la puerta y quería entrar a jugar con ustedes, pero no podía. Hacía fuerza y no podía pasar esa puerta”.

Crédito: X

Al escuchar esas palabras, la influencer no pudo contener la emoción. “Se me puso la piel de gallina y le dije: ‘Thiago, no sé si habrá sido el mismo día o no, pero viví esa situación’”, relató en el programa.

EL DETALLE QUE CONFIRMA LA CONEXIÓN

Daniela agregó un dato que la impactó aún más al analizar todo en retrospectiva. A pesar del fuerte vínculo que Aimé y Laia tienen con su padre, durante toda la internación no lo mencionaron ni lo reclamaron, algo que le resultaba extraño. “A mí me parecía rarísimo que no llamen nunca al papá, pero él estaba siempre al lado de ellas”, concluyó convencida.