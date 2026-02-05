Laia y Aimé cumplieron dos años y sus padres transformaron su hogar en un universo de fantasía. La pareja que se conoció en Gran Hermano 2022 no escatimó en detalles para crear una celebración que quedará en la memoria familiar, especialmente después del difícil momento que atravesaron tras el accidente de Thiago.

El patio de la casa se convirtió en un mini circo temático con el nombre de “Gemelandia” como protagonista. Jirafas y elefantes blancos con ribetes dorados daban la bienvenida, mientras inflables, peloteros y un trencito invitaban a los más chicos a sumergirse en la diversión.

Crédito: Instagram

Pero la propuesta fue integral: carritos de panchos, helados infantiles, gomitas y golosinas, barra de tragos para adultos, y un stand completo de tortas y pastelería. La kermés con juegos de circo buscaba que los grandes también se conectaran “con su niño interior”, según explicó Daniela.

LOS INVITADOS

A diferencia del año anterior —cuando reunieron a 100 personas—, esta vez la lista se redujo a la mitad. “Invitamos a la gente que ha estado en nuestros mejores y peores momentos”, confesó Daniela a la revista Gente, haciendo referencia al reciente accidente de Thiago que puso en riesgo su vida.

La decisión de filtrar a los invitados resultó acertada. Solo familia cercana y amigos del alma compartieron el festejo, creando una atmósfera íntima que la pareja agradeció en redes: “Momentos que guardaremos por siempre en nuestro corazón”.