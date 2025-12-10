Pedro Rosemblat decidió terminar con los rumores de separación con Lali Espósito de la manera más inesperada: con humor y sarcasmo.

En un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, el streamer aparece con gesto serio mirando a cámara y afirma que “las versiones periodísticas son ciertas” y que “esta pareja está muerta”.

Sin embargo, en cuestión de segundos, revela el verdadero mensaje con una carcajada: “¡Muerta de ganas de que vengan a Argentinos Juniors!“.

La broma fue la forma que encontró la pareja para desmentir las especulaciones sobre una crisis en su relación y, al mismo tiempo, promocionar el show que Rosemblat dará el 19 de diciembre en el Estadio Diego Armando Maradona.

Crédito: X

LALI SE SUMÓ A LA BROMA Y CONFIRMÓ EL BUEN MOMENTO

Lali Espósito participó activamente de la broma junto a su pareja. En el video, la cantante aparece tomando mate con una expresión seria mientras Pedro hace el falso anuncio de separación, manteniendo la actuación por unos segundos.

Cuando el streamer revela que todo era una estrategia publicitaria, Lali estalla en risas, lo besa repetidamente y celebra con él frente a la cámara.

La química entre ambos quedó más que clara, desmintiendo cualquier versión de crisis.