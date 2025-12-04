El estreno del documental de Lali Espósito batió récords de reproducciones, y a la vez generó polémica por la ausencia de personas clave en la vida de Mariana: nada menos que Carlos, su padre y Pedro Rosemblat, su novio.

“Me llamó mucho la atención que estaba leyendo algunos comentarios y que no aparece el papá de Lali en todo documental”, arrancó Pampito.

Entonces aclaró en Puro Show: “Porque está está la mamá, aparece la hermana, el hermano que no le gusta figurar y está un poquito, pero el papá no aparece. Tampoco se lo ha visto cerca de Lali. Quizás es una decisión del señor de correrse”.

Lali

Ahí, Nancy Duré explicó: “La madre la acompañaba del primer momento. Ha sido su representante. Siempre la estuvo acompañando todo en todo momento, pero al padre nunca lo vi”.

Las ausencias de Pedro Rosemblat en el documental de Lali Espósito

A su vez, Matías Vázquez enfatizó: “Este documental lo hizo el primo de Lali y también me llama la atención que Pedro no aparece. La actual pareja no está en el documental tampoco”.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat (Foto: Movilpress)

“No estuvo en el estreno como es eso no me apareció por lo que estuve viendo en las fotos de quienes habían ido”, cerró Pochi.

Con lo cual, surgen las dudas sobre por qué Pedro Rosemblat no figura como parte de la historia de Lali Espósito, siendo que llevan juntos casi dos años de pareja consolidada.