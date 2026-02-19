Tras la filtración de un audio comprometedor y la reciente decisión de internarse en un centro de salud emocional, Luciano Castro enfrenta días difíciles luego de su separación de Griselda Siciliani y la exposición de sus infidelidades. Y ahora apareció otra de sus supuestas amantes y habló sobre los chats que ofrecen a los medios a un precio prohibitivo.

Se trata de Valeria López, la empresaria señalada como una de las supuestas amantes del actor, decidió hablar y aclarar cómo fue realmente su vínculo con el actor. La mujer, que alojó a Luciano en su casa durante la filmación de una publicidad, fue abordada por A la Tarde en un evento y no esquivó las preguntas.

Valeria López y Luciano Castro (Foto: capturas América TV y eltrece)

“Mucho problema no me hice. Lo que pienso es que ya pasó todo esto. Me encantaría que esté bien, que se vuelva a arreglar”, expresó Valeria, dejando en claro que no le dio demasiada importancia a los rumores. Sobre el origen de su contacto con Castro, detalló: “Vino a casa a filmar, tuvimos una linda charla, pidió mi teléfono y eso fue todo. Lo pidió para agradecerme porque le di un regalito”, aclaró.

VALERIA LÓPEZ ELOGIÓ A LUCIANO CASTRO Y HABLÓ DE LOS SUPUESTOS CHATS ENTRE AMBOS

López fue contundente al desmentir cualquier relación íntima con el actor, aunque no escatimó en elogios: “Es una persona muy seductora, pero conmigo se comportó muy bien, respetuoso, amable con su mensaje, no puedo decir nada”. Además, le envió fuerzas en este momento delicado: “Me encantaría que esté bien hoy por hoy”.

Foto: capturas América TV y eltrece

A pesar de que su lenguaje corporal generó algunas dudas sobre la verdadera naturaleza del vínculo, Valeria insistió: “Es un divino, realmente”. Incluso se animó a bromear sobre el famoso audio filtrado: “No me dijo ‘hola guapa’, chicos”.

La empresaria también respondió si contrataría de modelo a Luciano para su marca de ropa deportiva. “Si, por supuesto, y también a Griselda Siciliani”, dijo, y resaltó que el actor “tuvo mucho valor como hombre de hacerse cargo de lo que hizo”.

“Se le nota que Griselda es la mujer de su vida”, aseguró Valeria. “Si los tienen, por favor muéstrenlos. Subanlos. Yo no necesito plata, ni mi familia tampoco”, desafió, y negó que ese material exista, pese a que se está pidiendo 10 mil dólares por su difusión.

