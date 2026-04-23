La salud de Charly García (74) generó preocupación en las últimas horas, luego de que el martes se sometiera a una cirugía programada de riñón, y el representante emitió un comunicado oficial para aclarar una alarmante versión.

“La operación se realizó según lo previsto y Charly se encuentra bien, evolucionando favorablemente y recuperándose en una habitación común, sin presentar complicaciones hasta el momento”, afirma el texto de prensa.

Luego precisó: “Para llevar tranquilidad, es importante aclarar que en ningún momento requirió diálisis ni ninguna intervención adicional fuera de las habituales para este tipo de procedimiento”.

Charly García: le sacaron un tumor y qué se sabe de su estado de salud (Foto de Movilpress)

Es decir que Charly no tuvo que ser asistido mediánte diálisis, tal como habían lanzado el rumor.

Por qué operaron a Charly García

El procedimiento se había realizado en el en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento.

“Fue una nefrectomía parcial y era para extirparle un nódulo que tenía en el riñón”, recordó Cecilia Martí en TN.