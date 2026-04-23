La periodista Sandra Borghi atraviesa una etapa de plenitud personal y profesional. A seis meses de haber iniciado una relación, decidió blanquear su romance con Pablo, un empresario vinculado al mundo del turismo y el marketing hotelero. Cabe recordar que en junio de 2025 confirmó su separación del abogado Fernando Casanello, tras 14 años de relación.

En el programa Intrusos, Paula Varela mostró las primeras fotos de la pareja, que hasta ahora mantenía su historia en la intimidad. Según reveló la panelista, Sandra y Pablo se conocieron hace tres años en un evento, pero en ese momento ambos estaban en pareja y la relación no pasó de una simpatía inicial.

Todo cambió el año pasado, cuando los dos se separaron casi al mismo tiempo. Una amiga en común fue la encargada de dar el empujón final: “Che, ¿sabés que Sandra se separó?”, le habría comentado esta persona a Pablo, y lo mismo hizo con la periodista. Así, organizaron una primera cita y desde ese día no se separaron más.

Sandra Borghi y su actual pareja (Foto: captura de América).

“Están recontra mil enamorados”, aseguró Varela, y destacó que la pareja ya lleva seis meses de relación. En este momento, disfrutan de un viaje juntos, una de las pasiones que comparten gracias al trabajo de Pablo en el sector turístico.

Sandra Borghi y su actual pareja (Foto: captura de América).

LAS FOTOS ÍNTIMAS Y EL PRESENTE DE SANDRA BORGHI Y SU PAREJA

En el programa de América mostraron imágenes inéditas de la pareja durante sus vacaciones, donde se los ve relajados y felices. “Estas fotos no se vieron en ningún lado”, remarcó Paula Varela mientras el panel elogiaba la belleza y el presente de Borghi: “Está en su mejor momento”.

Sandra Borghi y su actual pareja (Foto: captura de América).

Conforme a la información que dio Varela, el romance ya es oficial y está blanqueado ante sus familias: "Pablo tiene una hija de 20 años que vive en Londres, y los hijos de Sandra ya conocen a su nueva pareja", comentó y agregó que por ahora, no conviven, pero disfrutan de cada momento juntos y se muestran muy enamorados.

Sandra Borghi y su actual pareja (Foto: captura de América).

Sandra Borghi y su actual pareja (Foto: captura de América).

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