La polémica por la baja del programa que iba a conducir Fabián Doman en El Nueve sumó una nueva voz. En las últimas horas, Sandra Borghi rompió el silencio y aclaró cuál era realmente su situación dentro del proyecto que finalmente no salió al aire.

La periodista habló con Juan Etchegoyen en su ciclo Mitre Live: “Nunca estuve confirmada”, aseguró, buscando poner fin a las versiones que la daban como parte del equipo.

Según explicó el conductor, Sandra Borghi le detalló que su incorporación estaba avanzada, pero lejos de estar cerrada. El principal punto pendiente era el acuerdo económico, que nunca llegó a concretarse.

Además, dejó en claro qué tipo de rol le interesaba ocupar en el ciclo. “No quería ser analista o coach”, señaló, y explicó que su intención era aportar desde un perfil periodístico, especialmente con historias vinculadas a las parejas que formarían parte del programa.

Sandra Borghi rompió el silencio por la polémica con el programa de Fabián Doman: “Nunca estuve confirmada” | Créditos: Instagram

SANDRA BORGHI SOBRE EL PROGRAMA DE FABIÁN DOMAN

El programa de Fabián Doman fue cancelado a último momento, generando sorpresa en el medio televisivo. La situación derivó en múltiples versiones y especulaciones sobre el armado del equipo y los motivos detrás de la decisión.

Sandra Borghi rompió el silencio por la polémica con el programa de Fabián Doman: “Nunca estuve confirmada” | Créditos: Instagram Por: JuanVillagran

En ese contexto, Borghi aclaró que, si bien existieron reuniones y charlas concretas, su participación nunca fue oficial. Incluso, trascendió que su presencia en el ciclo no sería diaria, lo que refuerza la idea de que el proyecto aún estaba en etapa de definición.

Más allá del desenlace, la periodista destacó que mantiene una excelente relación tanto con la productora Kuarzo como con el propio Fabián Doman, lo que deja en claro que la cancelación del ciclo no afectó los vínculos profesionales.