En medio de versiones que la vinculan con el reconocido empresario Marcelo González, Sandra Borghi rompió el silencio y aclaró su situación sentimental, a un mes de ponerle punto final a sus 14 años de amor con Fernando Casanello.

La periodista y conductora de Mediodía Noticias fue abordada por Intrusos, donde respondió sin vueltas: “No, la verdad que no es un noviazgo. No es nada, me acabo de separar hace un mes y muy lejos estoy de hablar de noviazgo o romance. Estoy abocada a mi familia, a mis hijos”, comenzó diciendo.

“Lo conozco hace un montón, es un gran tipo y estuve en su casa. O sea, sí; pero noviazgo, romance… Está súper bien conocer gente y banco lo que venga. La realidad es que hoy no tengo nada para contar”, agregó.

Foto: Captura (América)

“Él me prestó su casa, su campo para mi cumpleaños. Ya eso es un regalazo. Me abrió las puertas de su casa, sí, es verdad. Lo conozco hace mucho, es un gran tipo y con un corazón enorme, es muy generoso. Lo quiero mucho y él me quiere mucho. Tengo la mejor con él, con su hijo, con su familia, y él también conoce a la mía”, siguió.

Por último, Sandra fue le puso humor a la consulta sobre qué piensa de Marcelo: “Me parece un hombre atractivo, pero te puedo decir un montón de hombres que me parecen atractivos. Como ahora soy un alma libre, voy mirando hombres atractivos por la vida”.

SANDRA BORGHI SE SEPARÓ DE FERNANDO CASANELLO TRAS 14 AÑOS EN PAREJA

Fernanda Iglesias contó en Puro Show que Sandra Borghi se separó tras 14 años en pareja con Fernando Casanello.

“Hace poco festejó sus 50 años a todo trapo, él no fue al cumpleaños, pero sí fue la hija de él“, contó la panelista. Entonces, sumó información: “Fue muy emotivo porque cuando ella habló frente a sus invitados la nena lloraba... la decisión fue de ella porque se dio cuenta que hubo un desencuentro en la pareja, un desgaste, fueron 14 años, es bastante”.

Sandra Borghi y Fernando Casanello renovaron sus votos matrimoniales en Aruba. (Fuente: Instagram / sandraborghiok)

“Y a ella le costó mucho tomar la decisión porque ella pensaba que era su hombre para toda la vida.Sandra es buena mina, es buena periodista, se está bancando también ahora la separación con mucha interesa, anoche fueron a cenar con todos los chicos afuera”, cerró la periodista.