La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo.

Mientras la Chiqui Legrand se recupera de su problema de salud, su nieta encabezará su mesaza una vez más, tal como lo hizo el fin de semana pasado. Viale recibirá en lugar de su abuela a personalidades de la política, el espectáculo y el deporte, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE LA NOCHE DE MIRTHA DE ESTE SÁBADO 25 DE ABRIL DEL 2026

El sábado 25 de abril, La Noche de Mirtha marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; Juana Viale, que está reemplazando a la diva mientras se recupera de su salud, estará sentada junto al músico y compositor argentino Joaquín Levinton.

Joaquín Levinton en el cumpleaños de Charly García (Foto: Movilpress).

También estarán presentes en la mesa de este fin de semana del progama nocturno de eltrece la actriz y modelo Andrea Frigerio, la cantante Ángela Leiva y el neurólogo y Director en el Sanatorio Guemes de la primera Unidad de ACV en la Argentina Conrado Estol.

Andrea Frigerio en el desfile de la nueva colección y lanzamiento de la fragancia de Fabián Zitta (Movilpress).

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 22 DE MARZO DEL 2026

El domingo 26 de abril desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana a la reconocida actriz Jorgelina Aruzzi y el cantante Benjamín Amadeo.

Nazareno Casero en el estreno de Papá por Siempre (Foto: Movilpress).

También serán de la partida de este fin de semana el actor, que actualmente presenta su obra Bebé Reno, Nazareno Casero, el exfutbolista y actual pareja de Sabrina Rojas, José Chatruc, y el licenciado y doctor en piscología Marcos Díaz Videla.

Sabrina Rojas y José Chatruc, enamorados en la noche porteña (Foto: Movilpress).

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