Al comienzo de la semana, Ángel de Brito anunció que se ausentará por unos días de LAM y de su ciclo de streaming en Bondi.

El conductor explicó al aire: “Me voy a tomar unos días… el programa va a tener conducciones distintas. ¿Quién arranca mañana? Pepe Ochoa. Arranca la ronda”.

El propio Pepe Ochoa confesó que se enteró en vivo de la decisión, aunque no es la primera vez que ocupa el rol de conductor en el programa. De inmediato recibió el respaldo del panel de angelitas, mientras resta saber qué figuras estarán al frente en los días siguientes hasta el regreso de De Brito, cuya fecha aún no fue confirmada.

Ángel de Brito. Captura: Instagram @angeldebritooki

¿A DÓNDE VIAJÓ ÁNGEL DE BRITO PARA DESCANSAR?

Fiel a su estilo, el periodista respondió la inquietud de sus seguidores en la sección #angelresponde en Instagram.

Ante la pregunta “¿Vacaciones dónde? ¿Calor o frío?”, la respuesta fue breve pero reveladora: “Calor”. Con esto, dejó en claro que eligió un destino de playa, sol y altas temperaturas para recargar energías.