Diego “Peque” Schwartzman y Euge de Martino vivieron una noche mágica el sábado pasado en Exaltación de la Cruz, donde se casaron rodeados de familiares, amigos y figuras del espectáculo y el deporte.

La pareja organizó un megacasamiento que deslumbró a todos por su elegancia y originalidad. Los novios, que ya se habían casado por civil el 16 de octubre en Palermo, eligieron esta vez una ceremonia íntima pero con una gran cantidad de invitados.

La celebración se realizó en el exclusivo Dok Haras, un campo de muchas hectáreas a orillas de un lago.

Las fotos del casamiento de Peque Schwartzman y Euge de Martino

El casamiento de Peque Schwartman y Euge De Martino. Foto: Instagram @diegoschwartzman

El casamiento de Peque Schwartman y Euge De Martino. Foto: Instagram @diegoschwartzman





El casamiento de Peque Schwartman y Euge De Martino. Foto: Instagram @diegoschwartzman





El casamiento de Peque Schwartman y Euge De Martino. Foto: Instagram @diegoschwartzman





El casamiento de Peque Schwartman y Euge De Martino. Foto: Instagram @diegoschwartzman





El casamiento de Peque Schwartman y Euge De Martino. Foto: Instagram @diegoschwartzman





El casamiento de Peque Schwartman y Euge De Martino. Foto: Instagram @diegoschwartzman





El casamiento de Peque Schwartzman y Euge De Martino. Foto: Instagram @diegoschwartzman





El casamiento de Peque Schwartzman y Euge De Martino. Foto: Instagram @diegoschwartzman





El casamiento de Peque Schwartzman y Euge De Martino. Foto: Instagram @diegoschwartzman

Los looks de los recién casados

Eugenia de Martino llegó al lugar de la ceremonia en un antiguo Ford, luciendo un vestido de satén con drapeado lateral, un recogido elegante y un velo largo de tul.

Fotos: Instagram eugedemartino y dieschwartzman

Fotos: Instagram eugedemartino y dieschwartzman

Fotos: Instagram eugedemartino y dieschwartzman

Fotos: Instagram eugedemartino y dieschwartzman

El Peque Schwartzman optó por un look clásico y relajado: traje de lino beige, camisa blanca y sin corbata, ideal para una jornada al aire libre. Juntos, desbordaron felicidad y complicidad en cada momento de la fiesta.

Invitados de lujo

Entre los invitados se destacaron Oriana Sabatini, que lució su embarazo con un vestido negro escotado y detalles metálicos, y Paulo Dybala. También dijeron presente Nicolás Furtado, Joaquín “Pollo” Álvarez, Nati Jota, Grego Rossello, Andy Kusnetzoff y la diseñadora Flor Capuano, amiga de la novia.

La fiesta tuvo su toque dulce con una torta personalizada de Damián Betular, jurado de Master Chef Celebrity, a quien Schwartzman le agradeció con humor en Instagram: “Gracias Damián Betular… perdón por no saber comer tus tortas con Euge”.



