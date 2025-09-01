Elián “L-Gante” Valenzuela volvió a quedar en el centro de la polémica, esta vez por una explosiva declaración de su propio padre. Durante Infama, Karina Iavícoli reveló en vivo el mensaje que recibió de Miguel Ángel Prosi y que no dejó lugar a dudas sobre su postura.

“’Aprovechan que está en modo pelot..., está hablando de su hijo, L-Gante; y le comen el cerebro’”, aseguró la panelista del programa de América, en palabras del padre del cantante, con exabrupto incluido y sin filtro.

Pero la acusación no quedó ahí. Prosi fue aún más tajante al identificar a quienes considera los responsables del mal momento de Elián: “’Los tres fantasmas que tiene al lado son Nicolás Payarola, Maxi ‘el Brother’ y su esposa, Lourdes’. Él cree que esa es la gente que lo está dañando”.

De esta manera, el padre del referente de la cumbia 420 expuso sin titubeos su visión sobre el círculo íntimo de su hijo, abriendo un nuevo capítulo de tensión en la vida personal y profesional del artista.

EL PAPÁ DE L-GANTE FULMINÓ A WANDA NARA CON UNA TREMENDA COMPARACIÓN

En medio de todas las voces que se alzaron tras conocerse que Wanda Nara y Elián “L-Gante” Valenzuela le pusieron punto final a su noviazgo, el papá del cantante, Miguel Ángel Prosi, dio que hablar con sus fuertes declaraciones contra la empresaria.

Así lo dio a conocer Juan Etchegoyen en Desayuno Americano: “Hay un enojo muy fuerte de la familia de L-Gante con Wanda. Me acaba de escribir el padre de Elián porque nos está viendo”, comenzó diciendo el periodista en vivo.

“Me dice ‘Si hay algo de sensatez en esta novela, seguro viene del que menos lo esperaban’. Después, me agrega esto: ‘Llegaron a un punto donde muestran su estado de inmadurez exponiendo a los hijos. Luego, comenzarán a denigrar a terceros’”, agregó.

Contundente comentario del papá de L-Gante luego de que revocaran la prisión domiciliaria: Estamos combatiendo a Satanás con la biblia

“‘Le sugerí a Elián que no se suba a ese bondi porque las consecuencias van a ser denigrantes. No me interesa, en absoluto, la situación sentimental. Solo debe cuidar, en lo posible, su profesión. La relación con Wanda Nara nunca le sumó y siempre le restó’. Declaraciones del padre de L-Gante”, añadió.

Y cerró, sin filtro: “Y, además, hay una frase que es lapidaria y que me agrega también en este relato. Me dice que Wanda Nara es como el carbón; si no te quema, te ensucia”.

¡Tremendo!