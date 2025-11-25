Desde que L-Gante pudo resolver sus diferencias con Tamara Báez por la cuota alimentaria que le pasa por Jamaica (4), las especulaciones con que habría retomado el vínculo afectivo con la madre de la nena son constantes, y el cantante aclaró los tantos.

“Estamos bien. Lo normal. Ni más ni menos. Hablamos con mi hija y un cómo estás vos”, afirmó Elián Ángel Valenzuela en Tarde o Temprano.

Luego, explicó por qué bromeó con que habían vuelto como pareja con Tamara: “Estábamos jugando en una cama con Jamaica. Yo le había prestado a Jamaica mi teléfono para que vea videos. Y en un momento me distraje y veo que todos me empiezan a mandar mensajes. ¿Volviste con Tamara?“.

L-Gante junto a Jamaica y Tamara Báez

“Y veo que Tamara había tirado una historia de mi teléfono y se la devolví y la filmé a ella. Creo que había puesto como la extrañaba, o algo así. Nos reímos, fue así. Después ella volvió con su pareja. Todo normal, como se debe, sin faltar el respeto. ni a ella ni a su pareja”.

“No creo que haya sido para darle celos a su novio. Creo que era más para hacerme un chiste a mí“, enfatizó sobre Thiago Martínez.

Por qué Tamara Báez enfureció tras la versión de reconciliación con L-Gante

Ahí, Fernanda Iglesias puso en contexto la confusión sobre la reconciliación fallida: “Estaban en el medio del lío de la cuota alimentaria y pareció que lo hiciste como para que ellas se tranquilizaran un poco”.

Tamara Báez mostró su nueva figura tras su liposucción | Créditos: Instagram @tamibaez.333

“Después cuando lo vieron así a ella no le gustó para nada”, cerró L-Gante sobre la reacción de Tamara Báez.

“Yo me estaba volviendo loco con estas cosas que tenía que andar resolviendo el abogado, que era deudor alimentario, que no podía viajar porque me pusieron esa cautelar. Voy a ir hasta la casa aunque no me conteste, voy a ver si está y voy a hablar. Fui a la casa y resultó que justo se había peleado con el novio. Estuvimos tres días resolviendo el asunto...”, recordó.

Al final, L-Gante lanzó una risa pícara sobre si en ese encuentro crucial con Tamara Báez para acordar la cuota alimentaria también tuvieron sexo, ya que por esas horas los dos estaban sin ataduras...