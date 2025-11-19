L-Gante volvió a quedar en el centro de la polémica. Este martes, la Policía bonaerense lo demoró en un control vehicular en General Rodríguez cuando manejaba un auto de color negro, a pesar de estar inhabilitado para conducir.

Según informaron fuentes policiales a Juan Etchegoyen para Mitre Live, Elián Valenzuela –nombre real del cantante– no tenía licencia de conducir y estuvo más de una hora retenido en el lugar.

Las imágenes del momento circularon rápidamente y mostraron al referente de la cumbia 420 junto a los efectivos, mientras se realizaban las actas correspondientes.

El abogado Leonardo Sigal pidió la detención inmediata

El episodio sumó tensión cuando Leonardo Sigal, abogado que denunció a L-Gante hace dos años, explicó: “Elián Valenzuela tiene una doble inhabilitación que le impide manejar un auto. Las autoridades labraron las actas y eso dice que él venía conduciendo y con eso está incumpliendo la medida y el juez puede pedir la detención inmediata si quiere después de esto”.

Sigal aseguró que ya solicitó a la fiscalía que avance con el pedido de detención y que está esperando una respuesta. Además, detalló que L-Gante llamó a su madre para que se acercara con los papeles del BMW que conducía y que, al momento del control, iba solo en el vehículo.

Qué puede pasar con L-Gante tras el control policial

Después de varios minutos de incertidumbre, los policías que participaron del operativo dejaron ir a L-Gante, aunque la situación judicial del cantante podría complicarse.

El abogado Sigal insistió en que la reincidencia en la infracción podría derivar en una detención inmediata, dependiendo de la decisión del juez.

Por ahora, L-Gante quedó nuevamente bajo la lupa de la Justicia, mientras sus seguidores y detractores siguen de cerca cada paso del artista.