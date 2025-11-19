Tamara Báez se sometió a una liposucción y, además de manifestar su felicidad, mostró su nueva figura.

La expareja de L-Gante publicó fotos con ropa ajustada para lucir las siluetas que su cuerpo ofrece tras la intervención.

Esta vez, no lo hizo sola, sino que incluyó en las imágenes a su novio Thiago Martínez, quien incluso posó sus manos de manera sugerente.

Tamara Báez mostró su nueva figura tras su liposucción | Créditos: Instagram @tamibaez.333

LA LIPOSUCCIÓN DE TAMARA BÁEZ

Tamara Báez se operó hace algunas semanas y manifestó en redes sociales su alegría: “Me siento muy feliz”.

La cirugía consistió de una lipoaspiración en su cadera, piernas y el levantamiento de glúteos. “Hasta con cuatro apósitos puestos debajo de la faja, ya se nota el cambio. No puedo creer que pasó una semana y me sienta tan bien”, reveló hace unos días.