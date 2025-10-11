A sus pocos años, Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Báez, ya forma parte de una institución educativa de primer nivel.

La pequeña asiste a un colegio bilingüe ubicado en el conurbano bonaerense, que ofrece una formación integral desde el nivel inicial hasta el secundario.

Según se pudo saber, el establecimiento apuesta por una educación completa y moderna, donde los alumnos del nivel inicial cursan materias como matemática, lengua, ciencias sociales, ciencias naturales, música, plástica, informática, ética y psicomotricidad.

L-Gante junto a Jamaica y Tamara Báez en 2023.

La propuesta busca estimular tanto el desarrollo intelectual como el emocional y artístico desde los primeros años.

LAS CONEXIONES ACADÉMICAS DEL COLEGIO DE JAMAICA

Además, el colegio mantiene una red de alianzas académicas de alto nivel, tanto locales como internacionales. Entre ellas se destacan acuerdos con la Universidad de Palermo, la Universidad Austral y la Universidad Católica, así como colaboraciones con instituciones extranjeras, entre ellas la Universidad de Cambridge.