Después de varias semanas de tensión judicial y mediática, L-Gante volvió a captar la atención en redes sociales, aunque esta vez con un gesto mucho más tierno.

El referente de la cumbia 420 compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes junto a su hija Jamaica, que rápidamente conmovieron a sus seguidores y marcaron un cambio de tono luego del conflicto por la cuota alimentaria.

En una de las fotos más llamativas se puede ver a la pequeña apoyando sus manitos, con uñas decoradas y llenas de colores, sobre la mano de su papá.

L-Gante le hizo las uñas a Jamaica: la impactante foto | Créditos: Instagram @lgante_keloke

El detalle de los diseños infantiles generó ternura y muchos interpretaron que se trató de un plan compartido, como haber ido juntos a hacerse las uñas, lo que refleja la complicidad entre ambos.

EL ACUERDO DE L-GANTE CON TAMARA BÁEZ

El trasfondo de estas publicaciones está ligado al acuerdo alcanzado con Tamara Báez, madre de Jamaica. Según trascendió, ambas partes firmaron un compromiso en el que L-Gante abonará dos mil dólares mensuales, una cifra muy por debajo de los cinco mil que había solicitado inicialmente Tamara.

Si bien el documento todavía no fue homologado por la Justicia, incluye también el pago en partes iguales de gastos extraordinarios vinculados a la educación, tecnología y actividades recreativas de la niña.