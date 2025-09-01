En las últimas horas, L-Gante volvió a quedar en el centro de la polémica tras ser denunciado por el abogado Leonardo Sigal, quien en su momento fue clave en la detención del cantante.

Según aseguró el letrado, el referente de la cumbia 420 conduce vehículos sin licencia habilitante y, además, deberá afrontar la ejecución de honorarios fijados por la Justicia.

En diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, Sigal explicó: “Estamos haciendo la ejecución de honorarios que nos fijó el tribunal con las costas, y atrás de eso va a venir el daño y perjuicio de mi cliente, Torres, que fue privado de la libertad por L-Gante”.

El abogado adelantó que ya hubo medidas sobre los bienes del artista: “Ya le embargaron una limusina y un Mercedes Benz. Vamos a pedir la inhibición de bienes y cobraremos eso. Este es un adelanto que te estoy dando”, señaló.

Además de la cuestión económica, Sigal apuntó contra el cantante por su comportamiento al volante: “Elián Valenzuela maneja autos sin licencia de conducir porque se la suspendieron. Juega siempre con los límites y el riesgo es que, el día que atropelle a alguien, lo detenga la policía. Ahí sí va a ir preso, porque se trata de un incumplimiento de la regla de conducta”.

EL HISTORIAL JUDICIAL DE L-GANTE

El letrado también hizo referencia al entorno del artista: “Tiene un año y pico de condena y lamentablemente lo mal informan. Como dice su padre, el entorno lo está matando”.

Finalmente, Sigal vinculó esta denuncia con otras dificultades judiciales del músico: “A L-Gante no le sirvió nada de lo que vivió para aprender. Y a esto se suma el tema de la cuota alimentaria, más allá de que ahora Tamara Báez esté bien con él”, concluyó.

De esta manera, L-Gante suma un nuevo frente judicial mientras intenta retomar su carrera musical en medio de constantes escándalos y conflictos legales.