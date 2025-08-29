La polémica por los trolls de Wanda Nara suma un nuevo capítulo con la filtración de un audio clave. Un nuevo escándalo sacudió el mundo del espectáculo luego de que en Puro Show mostraran un audio de una mujer española conocida en el entramado como ‘la marroquí’ y señalada como la supuesta jefa de la banda virtual de la conductora.

En el audio se puede escuchar cómo organizaron ataques virtuales y escraches no solo a la China Suárez sino que también a L-Gante: “Jugó con ella, todo horrible, nos da no da permiso de escracharlo directamente a él, ya no va a estar en su vida, ha bloqueado a todos, inlcuído a Maxi ‘El Brother’“.

La marroquí que comandaría la red de trolls de Wanda Nara (Foto: captura de eltrece).

La voz continúa relatando el detrás de escena de la maniobra: “Así que hemos conseguido lo que queríamos, ya está. Ha pedido mil disculpas al grupo, llorando, con una ansiedad, que se la perdone, que ella necesita sus hijos y que no sabe lo que veía en él”.

Pero lo más fuerte llega al final del audio, cuando la mujer lanza la orden: “Así que tenemos que atacar ahora a L-Gante”.

CÓMO OPERABA LA RED QUE ATACA A LA CHINA SUÁREZ EN REDES SOCIALES

Agustín Rodríguez, el abogado de la China Suárez, señaló que habría una persona que daba instrucciones sobre qué temas tocar y cuáles no en las publicaciones, tal como lo explicó Fernanda Iglesias en Puro Show.

“Habría alguna persona que daba algún tipo de instrucción para que otros operaran. Y habría una coordinación, siempre con el objetivo de menoscabar y dañar la imagen de Eugenia Suárez”, afirmó.

Agustín Rodríguez, el abogado de la China Suárez, habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Rodríguez también describió el modus operandi: “A cada posteo o aparición que podía hacer Eugenia, inclusive con sus hijos, había una andanada de posteos negativos y totalmente desfavorables a la figura de ella”.

El abogado confirmó que la denuncia está en proceso y que esperan presentarla formalmente en las próximas horas.“Estamos presentándola el día viernes, el jueves mismo se presentó la denuncia de parte de la China Suárez con su abogado en contra de las personas que están hateando”, detalló.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.