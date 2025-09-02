Tamara Báez y Thiago Martínez pasaron unas vacaciones juntos, pero luego se distanciaron y hubo confirmación de separación. Ahora, crecen los rumores de reconciliación.
En medio de entredichos y telepasillo, la expareja de L-Gante y Thiago publicaron imágenes que denotan una “coincidencia”.
Claro que ello no hace más que alimentar la creciente posibilidad de que están otra vez juntos, luego de una breve ruptura.
LA FOTO DE TAMARA BÁEZ EN EL MISMO LUGAR QUE THIAGO MARTÍNEZ
Más allá de que no están juntos en las fotos publicadas, sí queda claro que es el mismo lugar. Tanto Tamara como Thiago subieron imágenes similares.
Se trata de una habitación que sería de una casa o de un hotel, con un respaldo de cama negro, sábanas blancas y un cover gris metalizado.