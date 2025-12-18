Flavio Mendoza sorprendió al revelar que se compró un departamento en China con su familia.

El artista habló del tema en una entrevista con Moria Casán, donde repasó su presente laboral, su rol como padre de Dionisio y contó los motivos que lo llevaron a invertir en el país asiático.

Durante La mañana con Moria, fue la conductora quien lanzó la primicia al aire: “Este hombre se acaba de comprar un departamento en China, que lo vi. ¡Qué maravilla!”.

Con una sonrisa, Flavio confirmó la noticia y dio detalles del lugar elegido: “Sí, con mi familia. En Guangzhou”.

Por qué Flavio Mendoza se compró un departamento en China

Luego, Flavio profundizó sobre el motivo principal de la compra y lo vinculó directamente con su trabajo: “Viajo mucho a trabajar a China y ya era necesario, porque siempre era alquilar”.

Finalmente, contó que la oportunidad fue determinante para concretar la inversión: “Nos vino una propuesta increíble y sí, compramos”.

Con su habitual humor, Flavio también se refirió a la barrera idiomática cuando le preguntaron si aprendió a hablar mandarín: “No, de pedo que hablo castellano. Me cuesta mucho. Y en inglés estoy zafando”.

