Flavio Mendoza protagonizó un verdadero momento de película en su viaje a Hong Kong. Según contaron en Infama, el artista quedó encerrado en el baño del hotel donde se hospedaba y vivió minutos de auténtica desesperación.

“Situación desesperante para Flavio Mendoza en China. Parece ser que se quedó encerrado en el baño de la habitación del hotel y no lo podían sacar”, contó uno de los panelistas del programa, mientras relataban la secuencia con las imágenes del episodio.

El problema fue que la puerta del baño era “inteligente”, de esas que se abren con un código, y el sistema se trabó. “Él estaba con su hermana quien es la que llama a recepción y fueron cinco chinos los que intentando abrir la puerta y no podían”, relataron, entre risas.

Foto: Captura (América)

La situación se volvió tan tensa que la hermana de Flavio decidió intervenir: “Con dos destornilladores haciendo palanca logró sacarlo”, explicaron en el ciclo que conduce Marcela Tauro por América.

¡Qué momento!

“Situación desesperante para Flavio Mendoza en China. Parece ser que se quedó encerrado en el baño de la habitación del hotel y no lo podían sacar“.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

FLAVIO MENDOZA, SINCERO SOBRE LO QUE MÁS LE CUESTA DE LA PATERNIDAD

Flavio Mendoza habló con Empezar el Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) sobre la paternidad fue sincero al confesar qué es lo que más le cuesta del crecimiento de Dionisio.

“Me llevo muy bien con la paternidad, no me llevo bien con enseñar a leer y escribir, es muy difícil, esa parte no me la veía venir”, admitió el coreógrafo (en julio de 2024) en el marco del estreno del Circo de Anima.

En el ida y vuelta, contó: “Ahora el abecedario cambió, hay letras que ya no están, todas esas cosas las estoy aprendiendo con él así que imagínate, tengo que aprender yo para enseñarle bien”.

Flavio Mendoza en La Noche de Mirtha. (Foto: @mendozaflavio)

“Pero es un descubrir día a día que es maravilloso, por eso elijo siempre volver a ser papá”, cerró el productor teatral al hacer referencia a su hijo.