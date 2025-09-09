La ciudad de Buenos Aires se prepara para vivir una experiencia única: Mundo Halloween, el nuevo espectáculo de Flavio Mendoza, desembarca en la carpa de Círco Ánima, en pleno Puerto Madero, con una propuesta que mezcla terror, humor y fantasía para grandes y chicos.

Después de conquistar a más de 100 mil espectadores con “Abre tus Alas”, Mendoza vuelve a la carga con un show que combina circo, teatro, danza y tecnología de punta.

El estreno oficial será el viernes 26 de septiembre en el Casino Buenos Aires (Av. Elvira Rawson de Dellepiane 1, CABA), y desde entonces habrá funciones de miércoles a domingo a las 20:00, con funciones extra los sábados y domingos a las 17:00.

Un universo de monstruos, magia y acrobacias imposibles

En Mundo Halloween, el público se sumerge en un universo donde lo tenebroso y lo divertido se dan la mano. Monstruos, personajes sorprendentes y acrobacias de nivel internacional se mezclan con vestuarios deslumbrantes y una escenografía de alto impacto, creando una aventura sensorial que sorprende y emociona.

El elenco internacional y los efectos especiales de última generación llevan a los espectadores por un viaje lleno de color, misterio y risas. Cada función es una montaña rusa de emociones, donde las sombras se transforman en carcajadas y los sustos en pura diversión.

Horarios y entradas para “Mundo Halloween” en Buenos Aires

Estreno: Viernes 26 de septiembre

Lugar: Carpa de Circo Anima, Casino Buenos Aires (Puerto Madero, Av. Elvira Rawson de Dellepiane 1, CABA)

Funciones: Miércoles a domingo a las 20:00 hs

Funciones adicionales: Sábados y domingos a las 17:00 hs

Un show para toda la familia que deja huella

“¡Me asusta, pero me gusta!”, exclama Dionisio Mendoza, mientras se adentra en este mundo encantado.

Mundo Halloween es una experiencia pensada para toda la familia: una aventura que deja sin aliento y, al mismo tiempo, regala recuerdos imborrables.

Desde los rincones más oscuros de la imaginación hasta los destellos más brillantes de la creatividad, el show de Flavio Mendoza une arte, despliegue y tecnología para ofrecer un entretenimiento sin igual en la cartelera porteña.