Flavio Mendoza publicó un emotivo texto con un video donde se ve que a Dionisio se le cayó su primer diente.
El artista no tardó en postear el video con sus expresiones: “A ver, a ver. ¡Ay, esa ventanita! El primer diente de mi bebé”.
Flavio acompañó con un sentido mensaje: “La ventanita donde se empieza a escapar la niñez… 7 años ya pasaron, tanto te amo y tanto te necesité. Espero crezcas feliz y ese bebé que aún sos lo mantengas mucho tiempo más. Muchos dicen ‘para qué suben cosas de sus hijos’, porque seguro atrás vienen las críticas, pero la verdad no me importa y lo muestro y lo grito al mundo: soy feliz”.
DIONISIO MENDOZA POSÓ CON MATILDA SALAZAR
Los hijos de Flavio Mendoza y Luciana Salazar participaron juntos de una producción de fotos para una campaña de zapatos.
Mostraron su amistad y lucieron muy cancheros, con diferentes looks combinados entre el blanco, el beige y el gris.