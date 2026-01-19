La permanencia de Maxi López en Argentina después de que Daniela Christiansson diera a luz a su segundo hijo en común volvió a generar polémica, ya que ahora Gimena Accardi lo mandó al frente por sus salidas nocturnas.

Primero fue Vero Lozano quien cuestionó al flamante papá de Lando con tono sarcástico: “No lo podemos parar a Maxi. Quedó allá la pobre Daniela recién parida, y él está acá“.

Entonces, la protagonista de Tilf quiso defender a su compañero de streaming: “El tipo es un señor, impoluto”.

Maxi López y sus hijos con Daniela Christiansson (Foto: Instagram/@danielachristiansson).

“Se queda parado como una estaca”, agregó Accardi en una nota con Cortá por Lozano.

Qué hace Maxi López en la noche de la costa

Luego, Gimena bromeó por la altura del participante de MasterChef Celebrity: “Se lo ve de todos lados, un faro, un faro en el boliche”.

Maxi López de fiesta. (Foto: @officialmaxilopez)

“Cada tanto vamos a hablarle porque él está tranquilo, solo en la mesa, parado”, cerró Gimena Accardi sobre Maxi López, quien además el finde condujo un evento junto a Grego Roselló.