En medio de la felicidad por el éxito arrollador que está protagonizando con la obra “Rocky”, Nico Vázquez compartió un video en la que se lo ve a pura complicidad con su compañera de elenco -y con quien comenzó una historia de amor- Dai Fernández.

En las imágenes que el actor publicó en Instagram Stories, se los ve en una secuencia descontracturada, repleta de miradas cómplices, risas espontáneas y abrazos que hablan por sí solos. Nico juega con la cámara, Dai le sigue el ritmo, y juntos construyen una escena que mezcla cariño, humor y una química imposible de disimular.

El clip dura apenas unos segundos, pero alcanza para mostrar la conexión que comparten: una mezcla de amistad profunda, confianza absoluta y una energía que traspasa la pantalla.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@nicovazquezok)

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@nicovazquezok)

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@nicovazquezok)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL PROFUNDO POSTEO DE NICO VÁZQUEZ QUE CONMOVIÓ A SUS SEGUIDORES

Nico Vázquez volvió a demostrar por qué es una de las figuras más queridas del espectáculo: esta vez, no por un proyecto laboral, sino por un posteo profundamente inspirador que compartió en sus redes y que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

En una historia cargada de sensibilidad, el actor habló sobre el valor de mirar al otro con más humanidad: “Pensar en el otro es un ejercicio que cambia todo”, comenzó diciendo, haciendo hincapié en cómo un gesto mínimo, una sonrisa o una palabra amable pueden transformar el día —e incluso la vida— de alguien.

Además, Nico destacó que nunca sabemos qué está atravesando cada persona, pero que lo bueno que uno ofrece siempre vuelve multiplicado: “Ojalá que todos nuestros pensamientos hacia los demás nazcan desde un lugar lindo, noble, luminoso”, expresó, invitando a sus seguidores a practicar la empatía cotidiana.

Foto: Captura de Instagram Stories (@nicovazquezok) Por: Fabiana Lopez

El mensaje avanza con una especie de declaración de principios: “Probar a ser un poquito más empáticos, un poquito más atentos y un poquito más humanos siempre vale la pena”. Y cerró con una reflexión: “Nunca sabés el bien que podés generar en alguien con algo tan simple como elegir ser bueno”.