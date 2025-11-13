Nico Vázquez y Dai Fernández volvieron a la Argentina después de un viaje soñado por Nueva York y Filadelfia. La pareja, protagonista del éxito teatral Rocky, que arrasó en taquilla y recaudación, regresó al país con la energía renovada y muchas novedades para sus fans.

Según informó el periodista Gustavo Méndez en sus redes sociales, la pareja grabó imágenes exclusivas en Filadelfia que formarán parte de la obra en 2026 en el teatro Lola Membrives.

Además, aprovecharon para recorrer Nueva York, donde el actor compartió por primera vez una foto junto a Dai en su cuenta de Instagram, marcando un momento especial en su relación.

Nico Vázquez y Dai Fernández volvieron a la Argentina (Foto: Instagram/@mecomprendezmendez).

Testigos revelaron al panelista de La Mañana con Moria que Nico y Dai bajaron del avión tomados de la mano y no se soltaron en ningún momento. Mientras a Nico le pedían fotos, Dai prefería correrse y dejarle el protagonismo, pero siempre cerca de él.

En el Free Shop, Nico Vázquez eligió un champagne, quizás para celebrar el éxito de la obra y el gran momento personal que atraviesan juntos.

EL FUTURO DE ROCKY Y LA EXPECTATIVA POR EL 2026

La obra “Rocky” se convirtió en un verdadero fenómeno y ya se prepara para una nueva etapa en el Lola Membrives. Las imágenes grabadas en Filadelfia y Nueva York prometen sumar emoción y realismo a la puesta en escena, mientras los fans esperan ansiosos el reestreno.

Nico Vázquez y Dai Fernández no solo brillan arriba del escenario, sino que también conquistan corazones con su historia de amor y compañerismo, que se refleja en cada paso que dan juntos.

