Nico Vázquez volvió a vivir la experiencia “Rocky” en carne propia. El actor y productor viajó a Filadelfia junto a Dai Fernández, su compañera en la exitosa obra teatral Rocky y flamante pareja, para grabar nuevas imágenes promocionales de la segunda temporada del espectáculo -que se estrenará el 15 de enero de 2026 en el Teatro Lola Membrives- y que se convirtió en un fenómeno de taquilla en Buenos Aires.

Las filmaciones se realizaron en los escenarios más emblemáticos de la saga cinematográfica protagonizada por Sylvester Stallone, incluyendo el barrio de Filadelfia donde transcurre la historia original y, por supuesto, los históricos escalones del Museo de Arte de Filadelfia, donde miles de turistas recrean cada día la icónica escena del entrenamiento.

Durante su estadía, Nico no solo filmó escenas para la campaña, sino que también participó de la tradicional “Rocky Run”, una competencia que homenajea al personaje y reúne a más de 30.000 corredores de todo el mundo.

Foto: Prensa

Fiel a su personaje, el actor completó el recorrido vestido como Rocky Balboa, y logró ubicarse en el puesto 308 de la clasificación general y en el puesto 16 dentro de su categoría de edad, generando gran entusiasmo entre los fanáticos que lo reconocieron durante la carrera.

La protagonista Dai Fernández, quien interpreta a Adrián en la versión teatral, acompañó a Nico durante las grabaciones y actividades promocionales, aunque no participó de la competencia. También viajaron el director Mariano Demaría y el productor Damián Armocida, quienes supervisaron el rodaje y la producción en la ciudad estadounidense.

Nico Vázquez y Dai Fernández en Filadelfia. Video: Instagram

Las imágenes filmadas formarán parte de la nueva campaña promocional de Rocky, mientras el equipo se prepara para cerrar la primera temporada en Buenos Aires el 30 de noviembre, antes de su gran regreso en 2026.

Hoy, lunes 10 de noviembre, salen a la venta los tickets para la segunda temporada de Rocky (por Plateanet y en la boletería del Teatro Lola Membrives, en Av. Corrientes 1280), actualmente la obra más vista del país.

Foto: Prensa Por: Fabiana Lopez

MATE, AMOR Y SONRISAS: ASÍ DISFRUTAN NICO VÁZQUEZ Y DAI FERNÁNDEZ SU MINI LUNA DE MIEL EN FILADELFIA

Nico Vázquez y Dai Fernández están viviendo un gran momento personal y profesional, y se tomaron unos días para disfrutar de una mini luna de miel en Estados Unidos.

Desde Filadelfia, el actor compartió con sus seguidores un video súper relajado junto a su pareja (con quien comparte elenco el exitosa obra “Rocky”), que rápidamente enterneció a sus seguidores en las redes sociales.

En las imágenes se los ve sonrientes, viajando en el asiento trasero de un auto, mientras disfrutan del recorrido por la ciudad conocida por ser la cuna de Rocky Balboa: “Hola Filadelfia, hola Rocky y Adrián”, escribió Nico en el video, mostrando su característico humor y tirando una divertida referencia al clásico del cine.

Foto: Captura de Instagram Stories (@nicovazquezok)

Con un look súper relajado —él con un buzo negro y mate en mano, y ella con remera roja y termo celeste—, la pareja se mostró cómplice, sonriente y muy enamorada.

¡Viento en popa!