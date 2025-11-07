Nico Vázquez y Dai Fernández están viviendo un gran momento personal y profesional, y se tomaron unos días para disfrutar de una mini luna de miel en Estados Unidos.

Desde Filadelfia, el actor compartió con sus seguidores un video súper relajado junto a su pareja (con quien comparte elenco el exitosa obra “Rocky”), que rápidamente enterneció a sus seguidores en las redes sociales.

En las imágenes se los ve sonrientes, viajando en el asiento trasero de un auto, mientras disfrutan del recorrido por la ciudad conocida por ser la cuna de Rocky Balboa: “Hola Filadelfia, hola Rocky y Adrián”, escribió Nico en el video, mostrando su característico humor y tirando una divertida referencia al clásico del cine.

Foto: Captura de Instagram Stories (@nicovazquezok)

Con un look súper relajado —él con un buzo negro y mate en mano, y ella con remera roja y termo celeste—, la pareja se mostró cómplice, sonriente y muy enamorada.

¡Viento en popa!

Nico Vázquez: “Hola Filadelfia, hola Rocky y Adrián”.

NICO VÁZQUEZ REVELÓ CUÁNDO SE DIO CUENTA DE QUE SENTÍA ALGO POR DAI FERNÁNDEZ: “ERA MI MEJOR AMIGA HASTA...”

Después de semanas de rumores y de mostrarse cada vez más cerca de Dai Fernández, Nico Vázquez ya no esconde su felicidad. El actor habló a corazón abierto en Sálvese quien pueda y reveló cómo fue el momento en que se dio cuenta de que lo que sentía al más por su compañera de la obra “Rocky”.

“¿El amor arrancó desde, quizás, acompañarse en este duelo que transitaban juntos?”, le preguntó el cronista Rodrigo Bar, haciendo referencia a la etapa difícil que ambos atravesaron.

Fue entonces que, sin dudarlo, Nico respondió con total sinceridad: “Recontra. Para mí fue fundamental, porque uno se acompaña como amigo, sabés que tenés a esa persona que te está escuchando y es hermoso sentirte contenido. Y además, siendo famoso, es muy difícil tener a alguien donde vos puedas estar contenido, tenés que confiar mucho”, explicó.

Nico Vázquez y Dai Fernández. Foto: Instagram Nico Vázquez

El exesposo de Gimena Accardi reconoció que en ese acompañamiento nació algo especial: “En ese momento surgió un vínculo muy fuerte”, aseguró.

Nico Vázquez: “Uno se acompaña como amigo, sabés que tenés a esa persona que te está escuchando y es hermoso sentirte contenido”.

Y cerró, a corazón abierto: “Para mí, lo raro es cuando te empezás a ver desde otro lugar. Y hasta te lo preguntás: ‘Es mi amiga, mi mejor amiga’. Hasta que en un momento decís ‘me está pasando algo… y a vos también. ¿Qué hacemos? ¿Lo vivimos o nos castigamos?’”.