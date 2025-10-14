El pasado domingo 12 de octubre, la versión teatral de Rocky alcanzó un hito espectacular: 100 funciones y más de 100.000 espectadores desde su estreno en el Teatro Lola Membrives. Con todas las funciones agotadas, la obra se consagra como el espectáculo más visto del país.

La celebración de Nico Vázquez, Dai Fernández y el resto del equipo fue tan emocionante como la historia que se cuenta sobre el escenario. El público vibró en una noche especial que coronó el éxito del elenco, la producción y el compromiso del equipo.

Uno de los momentos más impactantes de la noche fue la participación de Germán “Tripa” Tripel, quien interpretó en vivo el icónico tema “Eye of the Tiger”, desatando una ovación generalizada y llenando el teatro de energía y emoción.

La obra Rocky celebró las 100 funciones y los 100 mil espectadores.

Visiblemente conmovido, Nico Vázquez, protagonista y productor de la obra, agradeció al público con palabras sentidas: “Gracias al público por hacer de Rocky el espectáculo más visto del país. Esto que estamos viviendo no se olvida más”.

Nico Vázquez confirmó el romance con Dai Fernández

“Es algo que no tiene títulos esto. Es algo de días”, dijo Nico Vázquez el domingo pasado a Marcela Tauro, la conductora de Infama, que le había preguntado por los rumores que lo unían a Dai Fernández a pocos meses de su divorcio de Gime Accardi.

Marcela Tauro y Nico Vázquez en vivo (Captura de Infama)

“Estoy divorciado, solo. Cualquier circunstancia en la que me encuentre yo o Gimena (Accardi), no tenemos por qué dar explicaciones. Los dos estamos solos”, justificó.