A pocas horas de que Nicolás Vázquez confirmara su relación con Dai Fernández, su compañera de elenco en la obra Rocky, el entorno del actor comenzó a dar señales de aprobación.

Una de las más comentadas llegó de parte de Soledad Vázquez, su hermana, quien no dudó en dejar un gesto afectuoso en redes sociales hacia la actriz.

En una publicación reciente, Dai Fernández compartió un carrusel de fotos en Instagram junto a sus familiares y escribió: “Recibí las visitas más hermosas. Mi familia amada, gracias por estar siempre”.

Entre los numerosos mensajes que recibió, destacó el de Soledad, quien le comentó con dos emojis —un corazón y una carita—, un gesto simple pero contundente que fue interpretado como una señal de aprobación familiar hacia la nueva pareja del actor.

El guiño de la hermana de Nicolás Vázquez a Dai Fernández tras blanquear la relación. CRÉDITO: Instagram

LA APROBACIÓN FAMILIAR

El detalle no pasó desapercibido entre los seguidores de ambos, ya que refuerza la idea de que la familia Vázquez apoya el vínculo entre Nicolás y Dai, que nació en los camarines y ensayos de Rocky, la obra que ambos protagonizan en el teatro Lola Membrives.

Horas antes, Nicolás Vázquez había hablado públicamente del tema tras varias semanas de rumores.

“No tiene título porque es algo de hace días”, aseguró en diálogo con Infama, confirmando así la relación pero sin ponerle etiquetas apresuradas.