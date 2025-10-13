En los últimos días había comenzado a circular el rumor de un inminente blanqueo entre Nico Vázquez y Dai Fernández y este domingo el actor de Rocky confirmó el romance, a tres meses de su separación de Gime Accardi.

“Es algo que no tiene títulos esto. Es algo de días”, le dijo Nico a Marcela Tauro en Infama, dejándola helada. “Estoy divorciado, solo. Cualquier circunstancia en la que me encuentre yo o Gimena, no tenemos por qué dar explicaciones. Los dos estamos solos”, justificó.

De esta manera, el actor quiso dejar en claro que, pese a los rumores de que engañó a Gime Accardi con Dai, la relación solo lleva “días”. “No tengo que blanquear nada, no estoy de novio con ella. Sí, la estoy conociendo”, reconoció.

