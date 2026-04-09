La separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi se materializó en julio, pero pasó casi un año hasta que Mercedes Funes se expresara al respecto, dada su condición de primera esposa del protagonista de Rocky.

“Me causa risa, porque también entiendo la necesidad de preguntar qué me pasará“, resumió en una nota con Puro Show.

¿Cuando se separó lo choluleaste con tus amigas? ¿Dijiste mirá de quién te burlaste? O algo...?, indagó de entrada Angie Balbiani a la protagonista de Por el gusto de volver a verla.

Mercedes Funes y su marido Cecilio Flematti (Foto: Movilpress)

Ahí, Meme hizo una mueca y entre risas afirmó: “Obvio me enteré, salió en todos lados. Pero ya pasaron 20 años... no sé cuanto hace”.

“En mi caso aparte, es un ex, ex, ex”, continuó. Lo cierto es que Funes se había casado con Vázquez en 2006 y a poco de comenzar 2007 terminaron, para que luego Nico blanqueara con Gime.

Cómo impactó en Mercedes Funes la separación de Nico Vázquez y Gime Accardi

“Comentamos con amigas, como lo hacemos todo el tiempo, de todo el mundo”, respondió Meme a la consulta que disparó la anécdota.

Gime Accardi y Nico Vázquez se reencontraron. Foto: Movilpress.

“Pero hablando en serio es de otra vida. Porque mi vida siguió mucho tiempo con otra persona, y ahora con Cecilio Flematti, con quien estoy casada.

En ese punto blanqueó: “Me causa risa, porque también entiendo la necesidad de preguntar qué me pasará.

“Qué se yo. Ya pasaron mil años”, cerró Mercedes Funes sobre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi.