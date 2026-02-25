La exitosa pieza teatral Por el placer de volver a verla, escrita por el reconocido dramaturgo Michel Tremblay, regresa a los escenarios argentinos en una nueva versión dirigida por Manuel González Gil.

Protagonizada por Miguel Ángel Solá y Mercedes Funes, la producción cuenta con el sello de Faroni Producciones y comenzará una gira nacional desde el 17 de abril, con funciones en distintos puntos del país.

De qué trata “Por el placer de volver a verla”

En esta versión, Solá interpreta a un prestigioso autor y director teatral que decide enfrentarse a su propio pasado. Como un cirujano preciso o un arqueólogo emocional, el personaje desarma recuerdos, desecha lo superfluo y rescata lo esencial.

Ese viaje íntimo solo puede realizarse convocando a la única mujer capaz de abrir las puertas de lo que fue, lo que dolió y lo que lo marcó: la figura interpretada por Mercedes Funes.

Miguel Ángel Solá y Mercedes Funes

Ella es el espejo, la musa, la respuesta y el interrogante. En su presencia están las claves que el protagonista necesita desenterrar, reencontrar y comprender.

El público será testigo de este regreso minucioso a un pasado lleno de humor, sensibilidad y emoción, en un viaje teatral que se despliega “a corazón abierto”, sin defensas ni preconceptos.

Información de gira

Las fechas, localidades y venta de entradas pueden consultarse en el perfil oficial: @porelplacer.teatro.