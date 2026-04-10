A los 40 años, Gimena Accardi volvió a captar la atención en redes sociales, pero esta vez no fue por un look o producción, sino por mostrar en detalle el procedimiento estético que eligió para cuidar su piel.

Con su estilo relajado, la actriz abrió el tema con humor: “¿Quién te hizo la carita?”, escribió en sus historias antes de explicar el tratamiento que se realizó para estimular el colágeno de manera natural.

EL TRATAMIENTO QUE ELIGIÓ PARA REJUVENECER LA PIEL

Fiel a su postura de priorizar técnicas no invasivas, la artista contó que probó Sculptra, un bioestimulador inyectable de origen suizo.

“Es un tratamiento a base de ácido poliláctico que estimula la producción natural de colágeno”, explicó, destacando que no se trata de un relleno tradicional sino de un proceso progresivo que mejora la calidad de la piel con el tiempo.

Gimena Accardi reveló su tratamiento estético y sorprendió con los resultados. Crédito: Instagram

Además, remarcó la importancia de acudir a profesionales: “Siempre procuren hacerlo con médicos especialistas y productos de calidad”, aconsejó a sus seguidores.

RESULTADOS PROGRESIVOS Y NATURALES

Según detalló, uno de los diferenciales de este procedimiento es que los resultados no son inmediatos. Recién al mes y medio comienzan a notarse los cambios, ya que el cuerpo genera su propio colágeno de forma gradual.

El objetivo es lograr mayor firmeza, volumen y luminosidad sin alterar los rasgos naturales del rostro.

Gimena Accardi reveló su tratamiento estético y sorprendió con los resultados. Crédito: Instagram

LÁSER EN LOS LABIOS: EL PLUS DEL TRATAMIENTO

Como complemento, Accardi también se realizó un tratamiento láser en los labios. Se trata de una combinación de tecnologías que busca mejorar la textura, el color y aportar volumen natural.

“Le da brillo, luminosidad y un volumen súper sutil”, contó, mostrando el resultado inicial en sus redes.