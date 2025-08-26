El último jueves, Nico Vázquez y Gimena Accardi oficializaron su divorcio en una audiencia que, según testigos, estuvo cargada de emoción y marcada por la armonía.

Durante la firma, la expareja estuvo tomada de la mano, se abrazó y no pudo contener las lágrimas. Luego, compartieron un desayuno juntos como gesto de cierre de una relación de 18 años.

NICO VÁZQUEZ Y GIME ACCARDI: DIVISIÓN DE BIENES

En lo que respecta al reparto del patrimonio, no hubo grandes disputas. De acuerdo con lo revelado por el periodista Gustavo Méndez en el programa Mujeres Argentinas (El Trece), Accardi se quedó con la casa que ambos habían construido en la zona norte del Gran Buenos Aires, propiedad donde convivieron hasta decidir separarse.

Por su parte, Vázquez mantuvo el nuevo departamento que habían adquirido a comienzos de este año en Núñez, lugar en el que ya está instalado desde que dejó la vivienda familiar.

El aspecto profesional también formaba parte de la unión entre ambos, ya que compartían una sociedad vinculada a proyectos teatrales.

En ese sentido, Méndez explicó que la obra En otras palabras, producida por Vázquez y protagonizada por Accardi junto a Andrés Gil, finalizará en las próximas semanas.

Andrés Gil y Gime Accardi (Foto: Instagram @gimeaccardi)

Por el momento, no hay definiciones sobre cómo continuarán los negocios conjuntos que ambos habían encarado en el teatro. Lo cierto es que, según allegados, tanto Nico como Gimena están atravesando un proceso de asimilación de lo vivido en los últimos años de matrimonio y recién ahora comienzan a procesar la magnitud de esta nueva etapa.