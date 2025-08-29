La novela entre Gimena Accardi y Nico Vázquez sumó un nuevo capítulo explosivo. Este jueves, en LAM (América TV), Pepe Ochoa reveló el nombre del famoso “rándom” que apareció en la vida de la actriz después de su separación: Ulises, un joven de 20 años que, según contaron, no fue el tercero en discordia porque lo conoció recién después de la ruptura.

El dato que sorprendió a todos es que el encuentro entre Gime y Ulises se dio cuando ella ya estaba separada de Nico y había regresado de un viaje por Europa.

Es decir, la aparición de este chico no habría sido el motivo de la ruptura, aunque sí generó revuelo en el entorno de la expareja.

Gimena Accardi en España con amigos. (Foto: @gimeaccardi)

Cómo fue el encuentro entre Gime Accardi y Ulises

Según detallaron en el programa, Gimena Accardi conoció a Ulises en un avión, cuando volvía de España. El joven, que está por cumplir 21 años, es estudiante, deportista y pertenece a un club muy conocido. Además, su familia tiene una situación económica acomodada.

Andrés Gil y Gimena Accardi. Foto: Instagram.

El relato de los panelistas fue claro: “Cuando estaban por bajarse del avión, coquetearon y ella le dijo ‘escribime’. Ulises dudó, pero finalmente aceptó y le escribió. Tuvieron dos encuentros casuales”.

El “rándom” que generó sospechas y versiones cruzadas

La historia se volvió aún más polémica cuando Gime Accardi habló en los medios de un “random”, refiriéndose a Ulises. Esto despertó sospechas en el entorno de Nico Vázquez, que empezó a atar cabos y a preguntarse por qué ella mencionaba a un desconocido si sabían que la historia era otra.

Nico Vázquez en su nuevo barrio tras la separación (Foto: captura de Instagram/@gossipeame).

“Cuando se enteran, deciden contar la verdadera historia de por qué se separaron. Por eso, Ángel de Brito llega con un nombre concreto. Gime al otro día no pudo desmentirlo y tuvo que salir a decirlo”, contaron en LAM.

Qué dijo Dai Fernández sobre su romance con Nico Vázquez

Dai Fernández y Nico Vázquez en Filadelfia. Por: Prensa Rocky.

Dai Fernández rompió el silencio en Sálvese Quien Pueda y enfrentó de lleno los rumores que la vinculan sentimentalmente con Nicolás Vázquez, en medio de su reciente separación de Gonzalo Gerber.

La actriz, que brilla en la obra junto al actor, contó cómo vive la exposición mediática: “Muy fuerte. La verdad es que trato de volver el foco a mi trabajo, a disfrutar de esto, tomándolo con calma”, comenzó diciendo.

Foto: Captura (América)

Consultada directamente por su vínculo con Vázquez, la actriz aclaró: “Somos muy amigos, estamos todos los días juntos acá, charlamos mucho. Él me acompañó mucho también durante este proceso, que no es fácil. Nos queremos mucho, pero somos muy amigos”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su respuesta al ser consultada sobre la posibilidad de que esa amistad se transforme en algo más: “Por ahora no”, atinó a decir, algo incómoda por la pregunta.