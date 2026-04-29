La ex Casi Ángeles sorprendió a sus seguidores con un anuncio cargado de emoción. Después de más de una década de relación y una hija en común, Rochi Igarzábal y Milton Cámara darán el “sí, quiero”. A través de sus redes sociales, la actriz mostró parte de los preparativos para el gran día y cómo vive la familia este momento único.

Desde su cuenta de Instagram, Rochi compartió una serie de imágenes que revelan la intimidad en la previa de su enlace. Con una selfie donde se la ve con rulos de peluquería y una piel radiante, la actriz y cantante confesó lo emocionada que está.

Rochi Igarzábal en la previa de su casamiento con Milton Cámara (Foto: Instagram/@rochi_igarzabalok).

“La próxima vez que aparezca por acá va a ser para compartirles todo lo que vamos a vivir estos próximos días. Después de 12 años juntos, nuestra hija que cumple 10 años... Se viene el casamiento. Cambio y fuera. PD: la emoción es infinita”, escribió conmovida la artista.

LOS DETALLES DEL GRAN DÍA: EL VESTIDO Y LA FAMILIA

En las fotos compartidas por Rochi Igarzábal, se destacan tres pilares fundamentales de la previa de su boda con Milton Cámara, el papá de su hija Lupe:

El misterioso vestido: Rochi mostró una imagen de su vestido de novia resguardado en una exclusiva bolsa de tela blanca, manteniendo el diseño en secreto pero elevando la expectativa de sus fans.

Rochi Igarzábal en la previa de su casamiento con Milton Cámara (Foto: Instagram/@rochi_igarzabalok).

Preparativos en conjunto: En los posteos se pudo ver a Milton Cámara, su pareja desde hace 12 años, y a su hija Lupe, quien con 10 años es una de las más entusiasmadas con la unión legal de sus padres.

Rochi Igarzábal en la previa de su casamiento con Milton Cámara y su hija Lupe (Foto: Instagram/@rochi_igarzabalok).

Estilo “Glow”: La artista dejó ver parte de su rutina de belleza, apostando por un maquillaje natural que resalta su frescura para la ceremonia.

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