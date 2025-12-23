Nico Vázquez anunció, a través de un video cargado de emoción que en 2026 regresa “Rocky”, la obra teatral que lo tiene como protagonista y que fue un verdadero fenómeno durante la temporada 2025. Conmovido, el actor recordó sus primeras funciones y aseguró que llevar esta historia al teatro significó cumplir un sueño después de muchos años de trabajo.

En el video difundido en redes sociales, se lo ve visiblemente emocionado al repasar el camino recorrido y el impacto que tuvo la obra en el público.

La puesta es producción de RGB Entertainment y Preludio, con dirección de Mariano Demaría y producción general de Gustavo Yankelevich.

Cuándo vuelve Rocky, la obra protagonizada por Nico Vázquez

Nico Vázquez y Dai Fernández grabaron nuevas imágenes de la obra “Rocky” en Filadelfia. Foto: Prensa

Nico Vázquez vuelve a subirse al ring y dará inicio a la segunda temporada de “Rocky” el 15 de enero en el Teatro Lola Membrives. Las funciones serán de jueves a domingos, y las entradas ya se encuentran a la venta a través de Plateanet.com.

De qué se trata Rocky, la obra con Nico Vázquez

Nico Vázquez y Dai Fernández grabaron nuevas imágenes de la obra “Rocky” en Filadelfia. Foto: Prensa Por: Fabiana Lopez

Basada en la película icónica, la obra celebra el poder del amor, la resiliencia y la capacidad humana de sobreponerse a las adversidades, recordando que la verdadera victoria está en no rendirse.

Rocky Balboa es un boxeador de poca monta que, contra todo pronóstico, recibe la oportunidad de pelear por el título mundial frente al campeón Apollo Creed, interpretado por Merlyn Nouel. En ese camino hacia la pelea de su vida, conoce a Adrian (Daiana Fernández), una mujer tímida que se convierte en su motor y refugio emocional.

La puesta en escena propone una auténtica montaña rusa de emociones, con escenas de alto impacto, vestuario de época y una escenografía que recrea los rincones más icónicos de Filadelfia, logrando una experiencia teatral intensa y conmovedora.