El 16 de diciembre de 2016, Nico Vázquez sufrió uno de los momentos más duros de su vida: falleció su hermano Santiago, a los 27 años, víctima de una muerte súbita mientras estaba de vacaciones con amigos en Punta Cana, República Dominicana.
Como ocurre en cada aniversario, el actor hizo una publicación para honrar su memoria y mostró un impactante tatuaje.
Nico comenzó el posteo con contundencia: “En estos años aprendí que lo corporal se extraña, claro, pero lo espiritual se siente con una intensidad imposible de explicar. Yo tengo demostradas mis señales, mis conexiones, mis momentos, y nunca dejé de sentirme acompañado por mi hermano desde el otro plano”.
NICO VÁZQUEZ RECORDÓ A SU HERMANO
En su publicación en Instagram, el artista escribió: “Convivir con esa presencia distinta, con esa forma nueva de estar, me ayudó a llevarlo todo mejor, más profundo, más en paz. Porque uno empieza a comprender que el tiempo que pasó desde que se fue no define nada: no borra, no distancia, no apaga. Simplemente transforma”.
A ello agregó: “Y también me enseñó algo fundamental: honrar aún más la vida. Entender que estamos acá para vivirla, sentirla y disfrutarla lo máximo posible. Porque, como diría mi padre, la vida es un instante. Que incluso en el dolor hay un llamado a ponerse de pie, a seguir, a resurgir. Como el Ave Fénix. Siempre volver a levantarse, siempre volver a creer”.
Nico continúo: “Hoy siento que la mitad de las cosas que me pasaron no hubieran sido posibles sin su protección, su empuje, su guía. Cuando estaba acá y ahora que no está, pero está. En otro plano, en otro modo, pero siempre cerca. Me gusta recordarlo así, porque sé que muchos lo recuerdan, lo piensan y sonríen. Y eso también es amor vivo”.
Para concluir, Vázquez redactó: “Por eso, cada vez que te pienso, extraño o recuerdo, sonrío. Siempre juntos. Planos distintos, misma alma. Espalda con espalda. Corazón con corazón. Te amo, San. Crean, siempre”.