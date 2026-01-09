Julieta Díaz volvió a quedar en el centro de la escena del espectáculo, pero esta vez por una razón muy distinta a sus proyectos elaborales: el amor. En LAM dieron a conocer una foto que no deja lugar a dudas y que confirma que la actriz está estrenando romance.

“Nos mandaron hoy una foto donde se la ve a Julieta Díaz a los besos con un señor. Ella está en Mar Azul”, revelaron en el programa, y enseguida dejaron en claro que no se trató de un beso casual.

Según contaron, la imagen fue tomada mientras la actriz estaba almorzando con este hombre en un restaurante en la Costa. Y la descripción fue todavía más gráfica: “Están sentados uno enfrente del otro, lo que quiere decir ‘besame’, y se besan por arriba de la mesa. Pasión total”, dijeron, dando a entender que entre ellos hay química de sobra.

La foto a puro beso que confirma el nuevo romance de Julieta Díaz. Foto: Captura (América)

Sobre el misterioso galán, Pepe Ochoa aclaró que aún no tiene tanto detalles sobre su identidad: “No dimos con el nombre todavía", aseguró, mientras mostraban las imágenes de esta flamante historia de amor, que parece ir viento en popa.

¡Que viva el amor!

Foto: Captura (América)

JULIETA DÍAZ Y UN CONMOVEDOR VIDEO DE SU HIJA: “EL OTRO DÍA ELENA ME DIJO ‘AL FINAL TANTO ESFUERZO VALIÓ LA PENA’”

El orgullo de Julieta Díaz por su hija Elena, quien tiene una parálisis cerebral leve, quedó reflejado –una vez más- en un video que subió a las redes (en abril de 2022) con el que endulzó a todos sus seguidores.

“El otro día Elena me dijo ‘al final tanto esfuerzo valió la pena’”, escribió la actriz en su cuenta personal de Instagram junto una escena de su pequeña de 7 años saltando en una cama elástica con un lindo paisaje al aire libre de fondo.

En enero pasado, la orgullosa mamá había dado cuenta de la felicidad que le atravesó por todo el cuerpo por el inminente comienzo de clases de su niña: “Este año Elena Antonia empieza primer grado con una maestra integradora. Le compré todos los útiles (todo es guita, todo el tiempo) y me pide sacarlos todos los días de la bolsa y mirarlos y mostrárselos a todo el mundo. Además, hicimos un cartel calendario para tachar los días hasta el lunes 21/02 que arrancan las clases”, comenzó diciendo en su muro.

Julieta Díaz y un conmovedor video de su hija de 7 años: "El otro día Elena me dijo 'al final tanto esfuerzo valió la pena'"

“Tiene 7 años. El año pasado tuvimos que esperar para que ella pudiera estar más cómoda con el proceso de aprendizaje este año. Hace mucho que está esperando este momento. Y yo también”, agregó.

Y cerró: “¡Qué felicidad, mi amor! Llegamos hasta acá y soy tan feliz de verte feliz. Este camino lo seguimos juntas. Sea como sea. Te amamos. Sea pública o privada, de la metodología que sea, con integradora o sin integradora, en el lugar que se”.