La confianza que Griselda Siciliani tenía en Luciano Castro se rompió el Día de Reyes con la filtración de sus audios a una danesa en Madrid, y luego la andanada de mujeres que relataron cómo el actor intentó seducirlas en paralelo a su noviazgo, la protagonista de Envidiosa confirmó el final de la relación.

“Estoy separada hace varias semanas”, afirmó a Pochi de Gossipeame.

Si bien el rumor de que Siciliani le habría cortado el rostro a Castro estaba circulando con fuerza, las elusivas declaraciones de ella y hacían juego con los trascendidos de él de que “perdió al amor de su vida”, pero hasta ahora nada había sido tan categórico ni oficial.

Foto: Instagram (@griseldasiciliani)

Con lo cual, la ruptura se habría producido a las pocas horas del fatídico 6 de enero en que Fernanda Iglesias exponía en Puro Show el coqueteo de Luciano con Sarah Borrell.

LA CONTUNDENTE DECISIÓN DE GRISELDA SICILIANI SOBRE LUCIANO CASTRO

De hecho, la charla de Pochi con Griselda se dio en el contexto en que la panelista le advirtió que le llegaban chimentos con información precisa de que en este período Luciano estaba con algunas chicas en Mar del Plata.

De ahí que Griselda Siciliani se mostró tajante con Luciano Castro al darle libertad de acción: “Estoy separada varias semanas, ¡así que ya está!”.