El escándalo por la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani sigue generando capítulos inesperados. Después de que durante el fin de semana trascendiera la aparición de un pasacalle romántico dedicado a la actriz, nuevos datos revelaron que ella tomó la iniciativa de contactarlo para ponerle un freno definitivo a las exposiciones mediáticas que la tienen como protagonista involuntaria hace semanas.

Según reveló el periodista Juan Etchegoyen en su programa “Mitre Live”, Griselda Siciliani realizó al menos una llamada telefónica a Luciano Castro tras enterarse de la aparición del polémico cartel en la vía pública.

“Después de lo que pasó hubo por lo menos una llamada de Griselda a Luciano pidiéndole por favor que no la exponga más con todo lo que se habló”, reveló el conductor, quien aseguró haber recibido la información directamente desde el círculo íntimo de la actriz.

EL HARTAZGO DE SICILIANI ANTE LA EXPOSICIÓN CONSTANTE

Lejos de interpretar el pasacalle como un gesto romántico digno de celebración, Griselda habría vivido el episodio como una nueva intromisión no deseada en su vida privada. Etchegoyen fue enfático al describir el estado emocional de la protagonista de exitosas producciones televisivas.

“Me dicen directamente desde el círculo cercano de la actriz que ella siente que necesita por el bien de su estado emocional ponerle un cierre a todo esto”, explicó el periodista.

Luciano Castro, Griselda Siciliani y el pasacalles (Fotos: América TV)

La actriz estaría agotada de ser “tapa de portal” semana tras semana por una situación que no provocó y de la cual fue víctima: la infidelidad de su entonces pareja. “Griselda está un poco harta de ser tapa de portal hace semanas por la infidelidad”, agregó Etchegoyen, sintetizando el cansancio emocional que estaría atravesando.

CASTRO NIEGA SU AUTORÍA, PERO EL DAÑO YA ESTÁ HECHO

Uno de los datos más llamativos que surgió del relato del periodista tiene que ver con la respuesta que Luciano Castro le habría dado a Griselda durante ese tenso llamado telefónico. Según la información difundida, el actor negó rotundamente haber sido el responsable del pasacalle.

“A mí lo que me dicen es que esto del pasacalle empeoró la cosa. Me dicen que Luciano le dijo a Griselda cuando recibió ese llamado que él no fue”, contó Etchegoyen, añadiendo que “Griselda le creyó” en ese momento.

Sin embargo, el conductor del ciclo radial dejó entrever que existe información que indica lo contrario: “Yo tengo la info que sí” fue el responsable, aunque reconoció que el tema está envuelto en versiones contradictorias.

¿HAY VUELTA ATRÁS? LA POSTURA INQUEBRANTABLE DE GRISELDA

Etchegoyen fue claro al descartar cualquier escenario de reconciliación, al menos desde la perspectiva de la actriz. “Sé que quizás mucha gente en esta situación le daría una chance al ex que tuvo un gravísimo error pero no sería Griselda de esas personas”, afirmó categóricamente.

La información del entorno cercano a la protagonista es unánime: no hay marcha atrás. “Griselda intenta dejar atrás a Luciano pero él quiere reconquistarla de cualquier manera”, concluyó el periodista, dejando en evidencia la asimetría entre las intenciones de uno y otro.