Luciano Castro volvió a ser noticia por un gesto romántico que terminó en papelón. El actor colgó un pasacalles en la puerta de la casa de Griselda Siciliani con la esperanza de conmoverla y lograr su perdón tras varias infidelidades.

Sin embargo, la actriz fue tajante: “Ya fue”, le dijo a periodistas amigos y dejó en claro que la relación estaba terminada “desde hacía semanas”.

El mensaje, que muchos calificaron de bizarro, no solo no logró el efecto deseado, sino que tuvo un final triste. Este martes a la mañana, el pasacalles apareció caído de un lado y fue pisoteado por los transeúntes que pasaban por la vereda.

La imagen del cartel en el piso, sucio y a punto de ir a la basura, fue el reflejo del estado de ánimo de Castro, que según su entorno, está “muy angustiado”.

Griselda Siciliani le cerró la puerta a la reconciliación

La actriz no solo ignoró el gesto, sino que tampoco quiso quedarse con el cartel de recuerdo. El equipo de “Arriba Argentinos” recorrió la zona y mostró cómo quedó el pasacalles, que seguramente terminará en la basura en las próximas horas.

Angie Balbiani sobre el pasacalles de Luciano Castro para Griselda Siciliani.

Qué dijo Luciano Castro tras el fallido intento

La periodista Paula Varela logró hablar con el actor poco después de que colgara el pasacalles. Castro reconoció que está “muy bajoneado” y que siente que está perdiendo “al amor de su vida”.

A pesar de la tristeza, aseguró que está dispuesto a hacer lo que sea para recuperarla, aunque la postura de Siciliani parece inamovible.

El gesto romántico terminó en un final inesperado y dejó en evidencia que, al menos por ahora, la historia de amor entre Luciano Castro y Griselda Siciliani no tiene vuelta atrás.