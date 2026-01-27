Sarah Borrell, la moza danesa que saltó a la fama por el audio viral de Luciano Castro diciéndole “hola, guapa”, reapareció en sus redes sociales y no pasó desapercibida. Esta vez, la joven compartió una producción de fotos en blanco y negro donde se mostró relajada, sensual y con una imagen completamente renovada.

En las imágenes, Borrell posó en ropa interior, sentada en una silla, en cuclillas y de pie, siempre con el pelo suelto.

La publicación generó una ola de reacciones: desde elogios hasta comentarios que la vincularon nuevamente con el actor.

Sarah Borrell. Foto: Instagram sarah.borrell

QUÉ DIJO MORIA CASÁN DEL ESTADO ANÍMICO DE GRISELDA SICILIANI

Moria Casán contó detalles de una cena que compartió con Griselda Siciliani. Según la conductora, la actriz “está bárbara, muy metida en la finalización de la serie mía y en la nueva película Felicidades, que empieza a filmar con Capusotto, Suar y la dirección de Alex de la Iglesia”.

Moria Casan habló de su salida con Griselda Siciliani y amigos (Foto: captura de eltrece).

Sobre la situación sentimental de Siciliani tras el episodio mediático que involucró a Castro y la moza danesa, Moria fue clara: “Está muy bien de ánimo, relajada. Si tuviera que decir, está tal vez un poquito desilusionada, pero un poquito, hasta ahí”.

Además, la conductora aclaró que Siciliani y Castro nunca convivieron: “No es que el hombre se fue de la casa con una valijita, ni se fue ni vino, porque nunca estuvo. Por eso te digo, no están separados. Están separados porque él está físicamente con sus hijos”.

